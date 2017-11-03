竹市「回收生活節」開跑 資源物可換量販店購物券

2017-11-03 12:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府今年擴大推動風城資收站（風收站）計畫，從原設置7站擴增至27站，提供民眾更便利的回收駐點，另外，市府今宣布，將與大潤發新竹湳雅店合作舉辦「回收生活節」，即日起至12月30日，只要持指定數量資源回收物，就可兌換購物折抵現金的「回收獎勵券」，希望民眾一同為環境永續盡心力。

環保局長江盛任指出，本次「回收生活節」活動有別以往，特別新增「拆除違規小廣告」作為回收項目之一，讓民眾在散步、清晨運動或遛狗時，可隨手拆除違規小廣告，協助環境整潔美化工作。

江盛任表示，回收生活節於即日起至12月30日，每週6下午1點至3點舉行，地點在大潤發湳雅店一樓賣場入口處，民眾只要持有30支廢寶特瓶、10顆廢乾電池或15個廢照明光源等三大類資源回收物，即可兌換5元回收獎勵券1份。

另持有紙板、純紙張或塑膠板等違規小廣告5公斤（不可混合秤重），或鐵捲門、借貸等貼紙式廣告物200張，也可兌換50元回收獎勵券1份。每人不限兌換數量，數量有限，兌完為止。

市長林智堅指出，風收站計畫的啟動帶動資源回收，成為竹市資源回收新亮點，讓民眾簡單輕鬆落實環保工作，今年市府向環保署成功爭取400萬元經費，風收站也一舉擴增至27個站點，成功扭轉過去資收站陰暗髒亂的形象，平均每月回收紙類、金屬類、塑膠類各類資源回收物約達30公噸。