野柳公園與日本下北地質公園 締結姊妹公園

野柳地質公園一年有300萬旅客參訪，經營業者新空間公司11月1日與日本下北地質公園締結姊妹公園，並且在園區入口處設置下北地質公園廣告看板，推動雙方觀光交流。（記者俞肇福攝）

2017-11-03 12:31

〔記者俞肇福／新北報導〕野柳地質公園以女王頭地質景觀，名揚海內外，吸引國內外地質公園締結姊妹公園，野柳地質公園業者新空間公司總經理楊景謙帶隊11月1日與日本青森縣下北地質公園簽約，雙方希望在成為姊妹公園後，能進一步加強推動兩地人民的觀光與學術交流。

締結姊妹公園儀式由新空間公司總經理楊景謙與日本下北地質公園推進協議會會長宮下宗一郎簽署；交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處處長張振乾、日本地質公園委員會副委員長中田節也在場見證。

台灣地質公園學會理事長、台大地理系教授林俊全、師大地理系教授王文誠、蘇淑娟、東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三也受邀參與締約儀式，下北地質公園是日本第2個與野柳地質公園締結的姊妹公園，第一個是秋吉台地質公園。

楊景謙透露小祕密說，雙方是經由日本青森縣知事三村申吾妻子牽線，經由近一年互訪，才於11月1日簽署姊妹公園；北觀處處長張振乾表示，野柳地質公園一年有300萬遊客，希望能藉由野柳地質公園為窗口，加強讓遊客認識下北地質公園，並進而互訪。

楊景謙進一步表示，已經在野柳地質公園入口處，設置下北地質公園景點看板，加強行銷，並將廣告看板的照片致贈給日方，受到現場日方人士鼓掌肯定。