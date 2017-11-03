基隆信義、仁愛國小工程變更工法 議員疑鑽探不實要調查

基隆市信義、仁愛國小工程變更工法，議員要政風介入調查。（記者林欣漢攝）

2017-11-03 12:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市信義、仁愛國小正在進行老舊校舍工程改建及新闢地下停車場工程，今天工務處到市議會工作報告，提出變更設計，將改變工法，引發議員藍敏煌、韓良圻和呂美玲等人懷疑，當初鑽探不實，要政風介入調查。

工務處報告指出，104年12月起展開規劃設計，105年1月施作27處鑽孔完成鑽探報告，據鑽探點位資料顯示，岩盤深度約8.3公尺，但實際開挖後，發現岩盤深度不同，僅約2.3公尺，由於岩盤較淺，使得施工影響到師生上課，決定變更設計，將原連續壁工法改為混凝土排樁工法。

工務處表示，混凝土排樁工法是以減少施工噪音及不影響師生上課為前提，提出的替代工法，經設計監造單位審查，將連續壁工法改為混凝土排樁工法，而該替代工法，也是鑽探報告建議的其中一種，不會增加工期及經費。

工務處長張元良強調，沒有真正開挖，不會清楚地下的實際狀況，現在發現岩盤比原預期來得淺，不過，愈淺承載力愈安全，採鑽掘方式排樁，施工噪音會很低，安全部份也有專業技師嚴格把關，並無設計時未落實鑽探的情事。

市議員莊榮欽表示，粉塵、噪音及工地安全問題，是很多家長關心的重點，希望寒、暑假期間能加速進行施工，使預計期程提早，避免影響學生受教權。

韓良圻也說，施工噪音很大，有一次他與老師距離約三公尺，卻聽不到對方在說什麼。鄭林清良說，很多工程都會因為變更設計而產生延宕問題，學生安全、周邊交通問題非常令人擔憂，今年一開學，就有很多學生因施工粉塵導致身體不適，氣喘發作，希望能找閒置教室等適當地點，安置學生讀書。

工務處表示，日前因拆除既有校舍造成塵土飛揚，與校方及家長會多次開會討論達成共識，已完成增設晴雨走道、水霧系統、增高圍籬並包覆雙層帆布，配合上課時間調整噪音較大工項的施工時間，及相鄰工區19間教室安裝冷氣等因應措施，經校方師生反應已獲大幅改善。