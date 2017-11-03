東縣長：美麗灣已在仲裁解約 縣府恐須買回建物

美麗灣渡假村開發12年，台東縣長黃健庭說，仲裁結果很可能是縣府要花錢買回。（記者黃明堂攝）

2017-11-03 12:07

［記者黃明堂／台東報導］台東縣美麗灣渡假村興建迄今12年，因環評爭議仍未營運，縣長黃健庭今天表示，業者已提付仲裁解約，未來很可能是縣府花錢買回建物；不過，業者僅表示正依法律程序處理中，不願說明仲裁細節。

美麗灣渡假村位於杉原海邊，民國94年底開始動工、96年主體建築完工，不過環保團體陸續提出「建照無效」、「環評無效」等訴訟，美麗灣雖再補作環評，但高雄最高行政法院在去年3月底判決「撤銷環評結論」定讞。

黃健庭今天在縣議會施政報告時，特別說明美麗灣案的最新進度。他說，業者看不到盡頭，已經表明死心了，要退出了，縣府與美麗灣已經召開過協調委員會，雙方同意爭議事項交付仲裁，目前已進入仲裁程序。

副縣長陳金虎說，可想而知，業者一定要求仲裁解約，並要求縣府賠償；美麗灣公司林姓協理則表示，公司正在依相關法律程序處理中，他未詳細說明要求仲裁的內容，及要求的賠償數字。

黃健庭說，「是台東縣政府叫美麗灣來蓋的啊！對方一定會提出各種事證，說投入了10幾億，要求縣府花錢買回來；台東縣政府當然也會提出各種主張來釐清責任歸屬，所以須透過仲裁來決定。

黃健庭說，仲裁結果由縣政府花錢買回去的可能性很大，這筆錢該從哪裡來是個大問題，「台東夠窮了，反對的人，或法官當然也不能幫忙出，最後仍要縣府要承擔」。

他又說，「根據法院目前的判決，美麗灣是環評結論被撤銷，但目前的判決建築執照是有效的，所以美麗灣是棟合法建築，買回來之後要做什麼？也是一大問題。」

黃健庭隨口說，「可以由環保局做環海洋資源保育中心」，不過，這是下階段大家要共同面對的問題。