彰縣農特產促銷 當季水果批發價8折「俗」賣

2017-11-03 12:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕「厚呷」的水果「俗俗賣」！一年一度的彰化縣農特產品嘉年華會，將於下星期天（12日）登場，當日提供當季優鮮水果，讓民眾試吃「呷免驚」，還有10多萬台斤水果，批發價8折促銷，活動穿插抽獎，獎品豐富，主辦單位就是要讓民眾吃得開心、買得安心，「買到賺到！」

正值葡萄、芭樂、西施柚等當季水果的盛產期，為了行銷國產水果，彰化縣政府農業處和彰化縣第二果菜運銷合作社，將在11月12日在彰化果菜市場（國道1號彰化交流道彩虹橋旁）舉辦促銷活動，縣長魏明谷和彰化果菜市場主席陳建宏等人，今為活動暖身。

魏明谷表示，彰化水果產量非常多，最有名的有葡萄、芭樂、火龍果、柚子等等，縣府盼由活動創造民眾和水果販售商雙贏，免費品嘗，有效行銷彰化優鮮農產。

魏明谷指出，縣府很感謝果菜運銷合作社與盤商一起加入推廣活動，讓民眾用合理的價格，買到新鮮好吃的水果，消費者和商人都贏。

陳建宏表示，這個季節水果種類很多，果肉新鮮、香甜多汁，果菜運銷合作社特別選在每年的年底，舉辦促銷活動，一來介紹彰化縣高品質水果，替縣產水果打廣告，二來由試吃推廣，讓消費者來到現場都能吃到優質新鮮的水果，知道縣產水果是最好的。

陳建宏指出，有好的通路、好的行銷策略，通路、行銷都做到了，就能創造出經濟效益。

活動當天彰化縣身心障礙者團體與庇護工場應邀到場展售自家特產，彰化社區大學和各個團體應邀表歌舞，活動精彩可期。