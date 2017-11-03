世界麵包大賽冠軍得獎作品 濃濃台灣味！

世界麵包大賽冠軍團隊，左起領隊張明旭、助手廚師周小槿、主廚陳耀訓、教練王鵬傑。（記者葛祐豪攝）

2017-11-03 11:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕剛奪下2017世界麵包大賽冠軍的高雄麵包師陳耀訓、女助手周小槿，今天展示得獎麵包作品，色香味俱全。教練王鵬傑透露，法國主辦單位很期待台灣選手的麵包作品，如果下次再奪冠、完成三連霸，將打造大獎牌頒給台灣。

台灣麵包大使協會理事長、也是高雄餐旅大學研發長的張明旭指出，第六屆世界麵包大賽（Mindial du Pain）由他領隊，成員包括教練王鵬傑（莎士比亞烘焙坊），主廚陳耀訓（巴黎波波烘焙坊）與助手廚師周小槿，有台灣、法國、日本、中國、德國、比利時、澳洲、西班牙等4洲18國選手參加，比2015年11國參賽更為激烈。

參賽者須在8小時內，完成法國麵包、健康營養麵包、天然酵母有機麵包、國家特色麵包、甜麵包、藝術麵包等6大類麵包。

此次台灣代表隊除獲得總成績冠軍外，另外獲得天然有機麵包類第一名，周小槿也獲得最佳助手獎，台灣繼2015年奪冠後，再次蟬聯冠軍，是首度有國家達成二連霸。

陳耀訓表示，為了讓麵包風味突出，給評審留下好印象，味道的調整非常重要，例如選用台灣原住民族的馬告香料搭配鳳梨，凸顯風味，也讓味道不會太膩。

陳耀訓說，台灣有許多很棒的食材，這次比賽以台灣食材為主軸，運用了馬告、鳳梨、芝麻、荔枝等原料加入麵包，為了堅持品質，所有台灣食材都是他親自尋找的。

奪下天然酵母有機麵包第一名的作品，就是用了黑、白芝麻提味。陳耀訓表示：「這款有機麵包，想完整呈現魯邦液種天然酵母的風味，特別採用低溫冷藏發酵，讓味道完全熟成，所以僅用有機的黑、白芝麻做提味。」

教練王鵬傑表示，今年參賽的藝術麵包，打造高達135公分的作品「祥獅獻瑞」，比上屆的「牛魔王」更艱難，王鵬傑強調自己喜歡台灣正統文化，他下屆會繼續指導選手，也許會推出「三太子」造型的藝術麵包。

目前國際麵包界有二大賽事，都在法國舉行，除了世界麵包大賽外，另一項則是吳寶春曾經奪冠的世界麵包大師賽，王鵬傑明年2月將代表台灣參賽。

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色香味俱全的得獎麵包。（記者葛祐豪攝）

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