台鐵大專生優惠加碼 6日起增2列樹林－台東車次

台鐵大專生優惠加碼，11月6日至12月28日每週增加2列樹林－台東列車，適用大專生票價69折優惠。（圖：台鐵局提供）

2017-11-03 11:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵昨日起首度試辦的大專生優惠，每週有樹林－花蓮有2車次，大專生可享票價69折優惠，台鐵今日宣布加碼，11月6日至12月28日每週增加2列樹林－台東列車，適用大專生票價69折優惠。

台鐵局表示，試辦大專生優惠，是為使尖峰時間旅客分流，滿足東部旅運需求，並鼓勵搭乘離峰時間車次；而學生族群是有可能因週一沒課，或週四要提早返家時，在不趕時間的情況下，就有可能選擇搭乘有票價優惠的車次。如此一來，也能避免推優惠時，大部分都是原本會搭該車次的民眾受惠，造成營收降低。

加碼的2列車次分別為週一上午6點30分，由台東發車前往樹林的407次自強號，該列車會於中午12點35分抵達台北；另一列則為週四上午7點57分台北開車，中午12點22分抵達台東的410次自強號。

台鐵局表示，只要持有本國公私立大專院校學生證及國際學生證學生，可持有效證件於本局各車站人工售票窗口購買；乘車時請攜帶本人學生證，列車長查驗票時未出示學生證或證件不符者，即視為身分不符，將按全票票款補收票價。