尼泊爾癱瘓畫家和台灣銅鑼達人 獲全球熱愛生命獎章

2017-11-03 10:57

〔記者林曉雲／台北報導〕周大觀文教基金會今天公開表揚，尼泊爾癱瘓畫家阿米爾．寶贊和台灣銅鑼達人吳宗霖，榮獲2018年全球熱愛生命獎章，並為他們在中正紀念堂舉辦作品聯展，邀請基金會頭號志工、前總統馬英九頒獎和開幕。馬英九表示，周大觀基金會20年來翻轉生命，選出生命典範，提倡愛和奮鬥精神，他身為第一號志工，非來不可，今年台灣不僅在經濟上不斷成長，在社會關懷方面更有周大觀基金會的努力向前。

2018年全球熱愛生命獎章因配合阿米爾．寶贊來我國時間提前頒獎，基金會副董事長趙翠慧表示，尼泊爾2015年發生歷來最嚴重的大地震，造成8786人死亡、2萬2303受傷，而尼國唯一「先天性多種關節孿縮症」患者阿米爾．寶贊卻大難倖免，從瓦礫中被救出，從此奇蹟口銜畫筆無師自通，寫詩、唱歌、畫畫，立志要為地震死難者畫出人間一道光明，被肯定為癱瘓畫家。在記者會中，阿米爾．寶贊像小嬰兒一般坐在手推嬰兒車中，他的歌曲《Aama》動人心弦，他的生活影片在Youtube熱傳，觀看人數已近180萬人次。

馬英九表示，出乎意料之外，周大觀基金會有如此大成果，迄今已有43萬人參加徵選，基金會不斷用堅毅力量往前推動，原本是一年舉辦一次，今年是第二次，因為是中正紀念堂檔期問題，阿米爾來這一趟也非常不容易，他看阿米爾．寶贊生平，大家沒有像他這些狀況覺得很自由，如果有這些情況恐怕很難克服，但阿米爾卻能笑咪咪的，生命力非常強，非常了不起，如此典範對社會有振奮作用。

馬英九也表示，921地震時，造成2400人不幸死亡、4千人受傷，這是無法抵抗的天災，阿米爾原本已肌肉萎縮，再加上地震，簡直是雪上加霜，但他的樂觀精神讓人佩服。今年台灣平均國內生產毛額GDP超過4萬8千元，排名全球第19名，世界經濟情況不好，台灣能繼續成長，不要小看如此成果，OECD有4分之3國家比我們少，更重要是台灣在社會關懷方面，有周大觀基金會等不斷推動，也是周大觀基金會未來重要任務。

馬英九在致詞時稱監察院副院長孫大川是國父孫中山的「堂姪孫」，但孫大川致詞時自清，怕媒體誤會，這只是以訛傳訛，他還開玩笑說，他的哥哥叫孫大山，所以「比孫中山大」，戲稱孫中山是他的哥哥。

台灣銅鑼達人吳宗霖隱居新北市烏來山區，30年如一日從事製銅藝術，製作6千多片銅鑼，並始創國際標準音階鑼，敲響「福爾摩莎之音」。