衝啊！PTT終於修復完成 已開放登入

PTT已於上午完成修復，開放登入。（擷取自PTT）

2017-11-03 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕鄉民們的戒斷症狀終於可望終結。全台最大BBS討論平台「批踢踢實業坊（PTT.cc）」從10月30日晚間無預警斷線至今已進入第5天，今天上午近10點終於修復完成，開放網友登入。

眼見PTT終於開放，鄉民們連忙湧入發文，一解心頭之癢，熱門看板「八卦板」馬上湧入超過800名網友，紛紛發文「可以發廢文了！」、「開機以後要幹嘛的八卦」、「復活了啊啊啊啊」、「PTT終於修好了」、「終於開版啦」。