住5星級飯店偷抽菸罰3000寫悔過書 導遊證實是中客

有一名中國遊客在台北市一間5星級飯店抽菸，遭到業者罰款新台幣3000元，還被導遊要求寫悔過書。示意圖，非當事飯店。（資料照，記者劉曉欣攝）

2017-11-03 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕政府明令許多室內空間禁止吸菸，但卻有一名中國遊客在台北市一間5星級飯店抽菸，遭到業者罰款新台幣3000元，還被導遊要求寫悔過書。

帶團的鄭姓導遊10月31日在臉書PO文表示，在台北市香格里拉遠東飯店連住2晚，飯店的清潔人員發現團員的房間內有煙味和菸蒂，這名團員被飯店以「雜項」為名收取3000元罰款。鄭姓導遊說，飯店房間抽菸一定會被罰款，但卻有旅客不相信，現在真的被飯店罰款了，罰款還附上發票，也叫該團員寫悔過書，讓他好好反省，團員則在飯店的明細單上寫下「就是我鋒哥」。

許多網友認為，導遊的舉動非常正確，「現在是牛牽到台灣還是牛嗎？」、「3000台幣罰款算便宜了」、「3000真的便宜，沒開10000算是很給面子了」、「就是應該要這樣！」、「真該教育一下」、「美國也抓很嚴」。

綜合媒體報導，鄭姓導遊指出，該名團員是來自中國的遊客，年約34歲，原本只是半開玩笑要求他寫悔過書，沒想到他卻乖乖配合，目前該團員已經繳交飯店的3000元罰款。

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