搶iPhone X頭香 民眾排隊4天也甘願

蘋果iPhone X遠傳電信今首賣，邀請世大運滑冰金牌選手楊合貞出席活動。（記者簡榮豐攝）

2017-11-03 08:15

〔記者吳柏緯／台北報導〕蘋果十週年紀念機iPhone X今天登台上市，各家電信業者無不祭出優惠，並舉行首賣活動，吸引用戶。而為了能在第一時間將iPhone X拿到手，不少民眾提前到現場排隊，甚至有人已排隊4天。

搶得中華電信頭香的鄭先生表示，週一就來排隊，這是第一次參加首賣會的排隊活動，自己並不是果粉，主要目的是為了幫父母換iPhone X。他表示，父母都還在用傳統手機，剛好打工存了一些錢，因此想藉這個機會幫父母升級手機。不過由於現場規定一人只能買一支，因此特別商請朋友一起來排隊，希望一次將兩支全新的iPhone X帶回家孝敬父母。

遠傳電信頭香的蘇先生則說，自己本身就是果粉，由於iPhone X是十週年紀念機，別具意義，因此週二就來現場排隊。蘇先生進一步說明，iPhone X的臉部辨識功能與取消HOME鍵，都是重大的突破，也是吸引他的主要原因。目前自己使用的手機是iPhone 7，購得的iPhone X將先給家人使用，等未來貨源穩定後，自己才會升級iPhone X。

在台灣大哥大首賣會排第一位的王先生表示，為了排隊買iPhone X，特別安排了休假。他表示iPhone X的價格確實會讓人卻步，不過自己是忠實果粉，加上手機差不多也該換了，因此仍選擇到現場排隊。他並表示，已經決定購買256G的機型。

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iPhone X開賣，遠傳電信門市今早出現大批人潮。（記者簡榮豐攝）

中華電信門市也有人排隊。（記者簡榮豐攝）

台灣大哥大iPhone X首賣會也是滿滿人潮。（記者簡榮豐攝）

搶得中華電信頭香的鄭先生表示，這是第一次參加首賣會的排隊活動，自己並不是果粉，主要目的是為了幫父母換iPhone X。（記者吳柏緯攝）

在台灣大哥大首賣會排第一位的王先生表示，為了排隊買iPhone X，特別安排了休假。（記者吳柏緯攝）