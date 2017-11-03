鋒面+東北季風影響 北部、東北部防大雨

今天受到鋒面及東北季風影響，各地皆有雨。（資料照，記者劉信德攝）

2017-11-03 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天受到鋒面及東北季風影響，天氣較不穩定，各地皆有雨，尤其是北部、東北部會出現局部性大雨。

氣象局表示，今天受到鋒面通過及東北季風增強的影響，全台各地天氣不穩定，北部、東半部雨勢會越來越明顯，中南部也會有局部短暫陣雨的情況。

溫度方面，今天北台灣氣溫逐漸下降，各地氣溫早晚偏涼，低溫約在20至22度，北部、東半部高溫約在23至25度間，中南部的高溫則在28至30度。

隨著東北風增強，沿海的海面海面也會逐漸增大，預計今下午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風。

第23號颱風丹瑞目前位在南海，距離鵝鑾鼻南南西方約1200公里左右，未來將朝向中南半島方向前進，對台灣不會有直接影響。

今天雲嘉南、高屏及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 27 23 ~ 29 26 ~ 33 23 ~ 28

氣象局發布陸上強風特報。（圖取自氣象局）

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線狀況。（圖取自氣象局）