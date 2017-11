11/03 各報重點新聞一覽

2017-11-03 06:45

自由時報

政院調查報告 慶富涉詐貸49億 流向5人頭戶

承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題並涉及詐貸案,行政院昨公布調查報告指出,第一銀行主辦的聯貸案總額二○五億元,其中竟有四十九.三三億元流向五家可疑供應商(指人頭戶),這五家隨後再將十三億元轉匯回國內的慶富相關企業帳戶,將移送檢察機關調查是否涉及洗錢及其他不法。

阻撓世大運開幕 襲警丟煙霧罐 3人起訴

今年八月十九日台北世大運開幕當晚,反年改團體前往鬧場,其中「南台灣護尊嚴、求生存」團體成員顏才仁、李彧彬,涉嫌毆傷萬華警分局巡佐劉金銓,成員陳進添則涉嫌在現場兩度丟擲煙霧罐,台北地檢署昨依妨害公務、傷害、恐嚇公眾、強制罪嫌起訴三人,並考量三人於國際性體育競技場合,卻以政治性之脫序抗爭手段阻撓開幕式進行,造成社會秩序巨大危害,建請法院從重量刑。

中國垃圾海漂到金馬 可望物歸原主

中國海漂垃圾可望運回中國處理!中國海漂垃圾污染金、馬、澎離島海域,每年多達上千公噸,離島縣市都希望垃圾能送回中國處理,卻礙於環保法令而遭否決;但金門縣議員陳滄江昨表示,行政院環保署最新函復已鬆綁,中國海漂垃圾若經離島縣認定非該縣所產出者,是可要求由產生源、亦即中國運回處理,等於為海漂垃圾運回中國的問題解套,將可建立兩岸處理垃圾的環保新模式。

蘋果日報

馬任內 政院喬慶富聯貸

慶富承攬海軍獵雷艦造艦向銀行貸款,卻無力繳息違約,昨出現爆炸性進展,行政院專案小組查出,慶富前年9月疑為造艦資金向當時總統馬英九陳情,總統府發函轉達陳情案給行政院秘書長簡太郎,簡竟涉召集國防部、財政部及一銀等代表「協助溝通」,隔月一銀為首的銀行團就無視慶富資本額僅5億、還款能力有疑,閃電通過205億聯貸案,行政院決定將全案移送偵辦,追查聯貸案「是否有行政高層施壓」。

熬56年 太空人首封王 5:1贏道奇 百敗球隊吐悶氣

2017年美國大聯盟世界大賽打好打滿,2隊拼到第7戰才分出勝負,太空人昨天靠開路先鋒史普林格(George Springer)在前2局分別擊出二壘打與2分砲,攻下5分,終場以5比1力克道奇,並以4勝3敗贏得隊史成軍56年來第1座世界大賽冠軍。

聯合報

慶富案調查報告一出 一銀董座蔡慶年火速撤職

歷經十九天調查,行政院獵雷艦專案小組調查報告昨天出爐,認為國防部招標過程及第一銀行辦理聯貸案,各有五大嚴重疏失,建議處分包括一銀董座蔡慶年撤職,以及究責一銀和國防部相關人員違失。

霸王車這樣幹...去年六都被欠上億停車費

各地停「霸王車」的現象普遍,本報調查六都去年被積欠上億元停車費,欠費數十萬、甚至上百萬元的比比皆是,但縣市政府催繳吃力,也耗費大量行政資源,成了一筆難以處理的爛帳。

中國時報

美謀戰機斬首 北韓導彈蠢動

美國總統川普8日將抵中國訪問,北韓和貿易議題料是「習川會」主軸。雙方除將商討對北韓祭出更嚴厲制裁外,美還可能對與平壤往來的中資銀行開鍘。雖然各方重申以外交手段化解紛爭,但軍事部落格爆料,美軍10月中在密蘇里州出動匿蹤轟炸機進行模擬空襲,疑似密謀執行斬首金正恩任務;而南韓當局2日透露,平壤導彈研究設施車輛活動頻繁,近期恐再發射導彈。

全球最有權勢的女性 小英躍居15

美國《富比世》(Forbes)雜誌1日公布2017年度「全球百大最有權勢女性」名單(The World’s 100 Most Powerful Women In 2017),蔡英文總統名列第15,較去年再上升2名。蔡總統同時登上全球25位「最有權勢政界女性」(2017 Power Women:Most Powerful Women In Politics)的第3名。