中客不來旅遊退燒？ 鹿港民宿業者逆勢成長

2017-11-03 00:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中客不來，旅遊業退燒？鹿港民宿業者逆勢成長！

鹿港民宿業者許書基選擇「背包客棧」路線，挑選接近知名景點的巷弄間開辦民宿。他說，中客大多是團客，民宿接的是來自海內外的散客，中客不來，他所經營民宿都沒有受到影響，業績反而還逆勢成長1成。

而鹿港鎮取得第一家合法民宿業者丁世聰，則是走老屋整修、包棟式經營路線。丁世聰說，目前鹿港民宿是「假日很熱，平日較冷」，假日住房幾乎都要前一個月預約，常常都要推掉訂房電話，如果過年過節的話，更是熱門，也因為包棟民宿，一次只接待一組客人，不只同學會聚會喜歡入住，只要黃道吉日，就是被結婚嫁娶新人訂走，要充當迎娶的新人房。

面對民宿管理辦法即將鬆綁，都市計畫區即將可望設立民宿，許書基認為，民宿將有爆量潮，彰化市、員林市、台中市都會競相推出民宿，當合法民宿數量越多，民眾選擇也變多，應該創造友善的旅遊環境，例如解說牌、指標應該涵蓋英、日、韓等語言，大眾交通運輸也應該更完善，才能吸引更多國外自由行來台觀光。

對於許多人搶攻民宿商機，丁世聰認為，越多人加入，「把餅做大」，這是好事。但丁世聰也建議，民宿不應該是炒短線追求商業利益，以他自己為例，他是動手修改老屋變民宿，民宿是有故事的老屋，才能經營出自我特色。