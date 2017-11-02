陸軍聯合婚禮 「大鵬」在球場見證求婚的那對也在內

陸軍教準部通訊中心下士袁子航（右）去年在桃園棒球場向妻子謝靜嬅（左）求婚成功，還被國防部長馮世寬「下令」要好好照顧女方。（記者涂鉅旻攝）

2017-11-02 23:25

〔記者涂鉅旻／桃園報導〕陸軍司令部今天在桃園大漢營區舉辦聯合婚禮，共有142對新人參加，有趣的是，陸軍教準部通訊中心下士袁子航去年趁著國軍「九三」軍人節，在桃園棒球場向妻子謝靜嬅求婚，當時在場的國防部長馮世寬當場「下令」袁子航要好好照顧女方，袁、謝二人也在今天正式完成終生大事。

陸軍今年度聯合婚禮共有142對新人，其中42對夫妻倆都為軍職人員；憲兵勤務連警衛排官兵騎重機擔任「前導車」，國軍大頭娃娃、陸軍儀隊官兵更率眾新人步上紅毯，場面隆重，熱鬧歡欣。

擔任證婚人的陸軍司令王信龍上將說，陸軍的精神為「忠誠」，軍人不僅要忠於國家，未來更要忠於家庭、終於另一半，他也勉勵，經營婚姻需用心付出，盼新人都能珍惜另一半。

有趣的是，去年在桃園棒球場求婚成功的陸軍教準部通訊中心下士袁子航，今天也和妻子謝靜嬅在聯合婚禮完成終身大事。袁子航說，他也正在接受「士官轉軍官訓」，雖然會將重心放在工作，但部長早已「命令」他要照顧好另一半，對於未來的婚姻生活有信心！