保健》口臭是肝火旺？ 牙醫：9成是口腔衛生問題

2017-11-02 23:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一般認為，口臭是肝火旺盛，但牙科醫師指出，其實9成以上是口腔衛生問題造成，主要是口腔清潔沒做好，殘留牙垢、牙菌斑，細菌孳生、殘渣發酵產生臭味，一旦變成牙周病、蛀牙，更加重口臭。中醫師也認為，口臭原因包括肝火、胃火或心火，沒有對症治療，反而會更臭。

台中榮總牙科醫師黃良吉說，口臭問題除了吃了大蒜、硫化物多的食物，殘留異味，主要仍是餐後口腔沒清潔乾淨，尤其一般人只用牙刷，無法清潔到牙縫位置，容易殘留牙菌斑、細菌，食物殘渣發酵就產生臭味。

如果口腔衛生長期疏忽，嚴重會引起牙周病、蛀牙，牙周病引起牙肉發炎、細菌隱藏量更多，產生難聞異味。而蛀牙因鈣質被侵蝕變軟，食物卡在蛀洞也難以清潔，孳生細菌，也會加重口臭。

寬庭牙醫診所副院長劉得廷說，牙垢、牙菌斑產生的口臭，清潔乾淨就能消除，一旦造成牙周病、蛀牙，就得經過治療消滅細菌，並正確刷牙、使用牙線或牙間刷，徹底潔牙，才能恢復口腔清新。

黃良吉提醒，口臭嚼口香糖、噴芬香口腔噴劑，也只有短暫效果，都不能取代正確潔牙，只要口腔沒清潔乾淨，仍會有口臭。另外，如果就醫後排除口臭是口腔問題，就要考慮胃食道逆流、糖尿病等原因。

富源中醫診所院長劉學融也說，臨床上發現，口臭有半數是口腔問題，雖然肝火旺盛，像壓力大、失眠、操煩、飲酒等會造成口氣不佳，但心火、胃火旺也會引起口臭，如果自行買養肝茶或其他保健食品來吃，沒有對症治療，可能使口臭更嚴重。