「你所不知的航空公司真相」遠航空服員這樣沉痛告白

多名日前遭解僱的遠東航空工會成員，今前往遠東航空總公司抗議，要求遠東說明解僱理由。（記者劉信德攝）

2017-11-02 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕「你敢說你是合格的航空公司嗎？」今天下午遠航企業工會走上街頭，前往遠航公司與民航局前抗議「遠航資方打壓幹部、企圖殲滅工會」。晚間工會也發佈了一支影片「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」，以「懶人包」的方式沉痛質疑遠航。

影片中爆料，公司曾以「出公差為由」要求新進空服員們身穿制服，為某黨立委助選。另外，公司還曾在路跑活動的用餐時間臨時要求空服員與各家旅行業者、長官同桌吃飯，並「幫長官倒酒水」，令空服員感到不受尊重。

公司甚至發出公告鼓勵空服員「如果覺得薪水太少，可以努力做直播賺取外快」，除此之外影片中還指出無預警修改給薪辦法、要求入住消防安檢未通過的會館等多項問題。

在旅客最關乎的飛安層面上，遠航的飛安疑慮已不是新聞。影片中指出，飛機設備老舊，零件大多停產，除了有漏水、僅用膠帶補強座椅損壞、8架飛機僅14具引擎、客艙悶熱導致空服員頻中暑等多項問題。

遠航企業工會指出，公司枉顧飛安缺失，「持續的在媒體前面不改色的說謊」，向外界表示「由於空服員愛請假導致航班大亂，將自己的經營不善歸罪於員工」，以惡意解僱的方式意圖殲滅工會。

立委鄭運鵬今天在立法院交通委員會指出，遠航從上月開始就不斷用各種理由解雇工會員工，非常惡劣，擺明就是惡意資遣，對工會惡意杯葛，要求民航局介入處理。

空服員的告白懶人包全文