禽流感好發期 環署要地方「焚化爐」協助引反彈

崁頂焚化爐。（記者陳彥廷攝）

2017-11-02 22:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕時節入秋是候鳥南下遷徒以及禽流感的好發季節，若有病死禽都採化製廠化製方式清除，不過日前環保署卻發文通知各縣市環保局，認為若化製量能不足，焚化爐也要協助處理，但屏東焚化爐所在地的崁頂鄉公所認為，焚化爐焚化動物屍體與設立宗旨不同，要求動物屍體不得進入爐內焚燒。

對此，縣環保局則強調，以往禽流感的染疫病死禽，都不曾送入崁頂焚化爐，現階段處理技術上皆能處理。

縣內目前染疫禽場都會採消毒、撲殺方式，但病死禽屍體仍須經過化製廠焚化，封鎖染疫禽屍外流二度傳播病毒，但主管機關農委會擔心若爆發出大批疫情，化製廠恐無法負荷，量能不足下就必須請環保署轄管的環保焚化爐代燒，環保署也訂出協助處理的指導原則。

「焚化爐燒垃圾不燒病死禽」崁頂鄉長林光華指出，崁頂焚化爐現有儲坑的垃圾處理夾，無法將和垃圾攪和的每一隻病死禽送入焚燒，勢必留下許多漏網之「禽」，染疫禽鳥留在儲坑內，難道是要繼續散播病毒？且禽鳥水份高，溼氣卻是焚化爐大忌，且若在運送途中沾染，屆時引起鄉民群起反對的對象是環保署而非農委會，環保局恐「公親變事主」，要求不得送入病死禽。

環保局承諾，縣內現有數間化製廠能力，若非極端數量，在技術上都能夠克服，目前不會以焚化爐進行病死禽化製工作。