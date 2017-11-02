印尼婦獨力撫養4子女 鼓勵孩子助人努力付出

2017-11-02 21:45

〔記者方志賢／高雄報導〕從印尼嫁到高雄的54歲黃春花，丈夫13年前因肝癌過世，留下她與5名幼兒，後因經濟窘困，迫於無奈將2女兒送給大姑撫養，她自食其力撫養4名子女，當清潔工、學校廚工，只要有賺錢機會，再辛苦她都搶著做，孩子們也不負期望用功念書，長女今年更考上國立大學研究所。

黃春花24歲嫁來台灣，飛越千里以為迎接的是春滿花開的人生，哪知先生在2004年肝癌過世，留下她和5個幼兒，黃春花感嘆命運，但看著身旁當時才5歲的三胞胎，她告訴自己，走一步是一步！

黃春花沒有固定收入，家庭經濟一直無起色，迫於現實的無奈，她只好將2女兒送大姑領養。

2009年，莫拉克颱風重創南台灣，許多家庭經濟出狀況，連帶影響孩子受教權益。慈濟基金會展開「安心就學．點燃希望」助學專案，三胞胎就讀的國小得知春花一家的困境，也向慈濟高雄分會提報，並提供助學補助。

不向命運低頭的黃春花在學校當廚工，假日還兼做清潔工作，忙於工作加上語言的隔閡，無法經常教導及陪伴孩子，微薄的收入更無法幫小孩買課外讀物，當志工送來參考書與課外讀物，孩子們總是迫不及待馬上翻開閱讀。

長期接受幫助的黃春花常鼓勵子女，有機會幫助人就要努力去付出。4名子女的學費與生活費，現階段無法捐款助人，但只要遇到心靈痛苦或同樣臨受癌症折磨的人，她都會盡力陪伴、鼓勵他們走出陰霾。