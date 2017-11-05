共居生活正流行 來和陌生人組一個「家」吧！

2017-11-05 08:30

〔記者萬玟伶／台北報導〕台北居大不易，近日一則「鄰近捷運站、2坪雅房、無衛浴、月租8,500元」的租屋訊息從網路延燒至新聞媒體，引起一陣譁然，令不少網友直呼崩潰。台北租屋族的日子真的這麼難過？最近若是隻身一人到台北打拼，想要租金合理、住得舒適，又希望生活得不孤單，或許可考慮「共居」模式！

共居是什麼？

「共居」一詞從去年開始在台北租屋圈中流傳，得到不少租客注意，但此模式在國外已行之有年，如丹麥的共居社區、日本的共屋，鄰近台灣的香港近年亦有共居住宅興起，主要提供一個社區或樓房空間，讓不同背景、互不熟識的人住下，藉由一同分享公共空間、舉辦交流活動，進而凝聚彼此感情，享受「家」的溫度。

2015年成立、現管理10多處共居空間，今年也與新北市政府合作「青銀共居」計畫的「玖樓」，可說是台北極具代表性的共居組織。創辦人之一的潘信榮表示，現下的共居組織多是扮演經營管理者的角色，向原屋主承租房子後，規劃共享空間、打造適合共居生活的格局，再尋找合適房客。

入住之前先了解！

而不同共居組織所設計規劃的空間，也有其特殊之處。以「玖樓」來說，目前10幾處租屋點都位在交通便捷、離捷運站近的地段，強調每個空間都有開放式廚房或共用大桌，讓房客們一起「好好煮飯、好好交流」。於去年成立、現有2個共居地點「香蕉同居中」，相當重視居住品質，不論是客廳、廚房等共享空間或房間，皆打造得猶如設計旅店般亮眼舒適，每個房間設有電子鎖，讓房客住得安心。前身為青年旅館的「角隅共生空間」則走簡單風格，佔一整層樓的沙發區、工作桌及廚房，給房客大家庭的氛圍，歡迎毛小孩一同入住的特色，更是「收服」不少房客的心！

共居生活雖不無聊，卻也要有「與他人生活習慣不同調」的心理準備，和室友溝通、協調甚至退讓，都是無可避免的課題。體驗過共居生活的房客中，有不少人建議：「抱持一顆包容開放的心，生活起來會比較坦率開心。」也有人表示：「不要帶著『一定要交到很棒的朋友、學到新事物』之類的預設目標，順著一般的生活腳步，才不會覺得期望落差。」

其實，不論是共居或是選擇獨住，都有其方便與不便，居住生活的選擇沒有所謂的好壞，畢竟箇中滋味還是得要自己經歷了才能體會！

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