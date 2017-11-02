來台南安平放空！ 首屆漁光島藝術節11日登場

台南市第一屆「漁光島藝術節」11日至26日舉行，邀請9組藝術家團隊創作14件地景藝術作品，南藝大建築繁殖場正在月牙灣施工中。（記者劉婉君攝）

2017-11-02 21:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市安平區漁光島有知名的「月牙灣」，由台南市文化局主辦的第一屆「漁光島藝術節」將於11日至26日登場，藝術團隊配合在地環境創作的地景藝術作品，將在月牙灣及漁光路旁的防風林與漁光大橋上展示。

「2017漁光島藝術節」以「在漁光島放空的99種方法」為主題，邀請9組藝術家團隊創作14件地景藝術作品，目前月牙灣已可看到部分作品，還有藝術團隊進場施工中。

文化局說，為了舉辦藝術節並還原漁光島的自然生態與居住環境，市府集結社區及市府各單位，並協調港務公司、林務局嘉義林區管理處及海巡單位，全面整理漁光島環境，漁光節藝術節期間，將有10件作品從漁光島北側海灘的日落塔，一路往南形成藝術風景，另外4件作品則陳列在漁光路旁的防風林及聯外的漁光大橋上。

目前現場已可見的作品有漁光大橋上的《魚蹤仙徑》，由有用主張設計有限公司帶領億載國小漁光分校學生共同創作，一隻隻帶有亮彩鱗片的鯉魚旗飛揚在空中；參與2016瀨戶內國際藝術祭獲好評的林舜龍作品《喃喃細語潮間帶》，將兒童創作的詩句，寫在30多顆鵝卵石上，還有宛如巨大珍珠散落於沙灘上的球體；藝術家游文富的《迷霧森林》，創造出一片白色竹林；共感地景創作的《2017餘光島》以漁網為主要媒材，作品將隨著風力強弱和方向產生不同效果；國立台南藝術大學建築繁殖場的《過境平台》、《時境長廊》和《森境之塔》，以平台、長廊和高塔3種不同的造型元素呈現。

第一屆「漁光島藝術節」漁光節藝術節期間，將有10件作品從漁光島北側海灘的日落塔，一路往南形成藝術風景。（記者劉婉君攝）

藝術家游文富的《迷霧森林》，創造出一片白色竹林。（記者劉婉君攝）