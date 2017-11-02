「龍坑」中客人數、獲利大減 墾管處長：這是好事

龍坑生態導覽人數、獲利減半。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-11-02 21:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園龍坑生態保護區去年3月改採付費導覽，社區導覽員累積社區公積金，發放當地70歲以上老人敬老禮金，今年中客觀光減少，收入銳減一半仍照常發放，居民擔憂向墾管處反映，墾管處處長劉培東不改過去說法，強調「人減少也是好事，生態才能世代永續經營。」

負責龍坑導覽的國境之南生態觀光發展協會，連續第2年舉辦發放敬老金活動，今年受到旅遊人數減少，併團人數增加影響，整體收入減少近半，但協會仍發給100多名長者600元敬老禮金。

根據墾管處統計，去年龍坑全年入園人數約4萬5000多人次，今年截至10月底，僅2萬8000餘人次。

協會理事長謝春敏表示，當地每個解說員最多可帶15人，費用1500元，捐出500元給社區當公積金，去年累積了100多萬元，今年整體觀光景氣不佳，加上遊客選擇併團找解說員，才造成收入減少。

劉培東強調，「生態保護區不全以營利為目的。」鵝鑾地區今年再完成培訓第二期9名解說員訓練加入，共有21名在地居民投入龍坑生態環境教育專業解說員行列，無論獲利多寡，長期經營生態保育，就能讓這個金雞母長久「生蛋」，生態保育及兼顧在地就業相輔相成。