鋒面通過東北季風增強 北台灣再度又濕又冷

今晚起受鋒面通過東北季風增強，北台灣及東半部雨勢將變得比較明顯。（記者黃志源攝）

2017-11-02 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕隨著鋒面逐漸通過及東北季風增強，今晚起北台灣及東半部雨勢將變得比較明顯，明（3）日清晨各地低溫則將只有20到22度。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，隨著鋒面逐漸通過及東北季風增強，北台灣及東半部雨勢將變得比較明顯，部分地區有大雨發生的機率，中南部地區水氣偏多，將有局部短暫陣雨。

溫度方面，今晚起氣溫也會開始下降，預估今晚到明日清晨各地低溫為20到22度，明天白天高溫部分，北部及東半部因為降雨時間較多，將只剩23至25度，中南部影響較小仍約28至30度。

颱風動向方面，原位於菲律賓西方近海的熱帶性低氣壓，已經在今天早上8時發展為輕度颱風丹瑞，但因緯度偏低，且移動方向主要朝中南半島方向前進，對台灣不會有直接影響，但若是要前往中南半島的朋友要多留意天氣及航班狀況。

據《天氣風險》指出，雖丹瑞對台無影響，但是它的外圍水氣在這2天北上，迎風面東半部、東南部水氣明顯增多，預計週五天氣更不穩定，週五將有一道鋒面通過台灣上空，北台灣也轉為陰沉偶雨的天氣，中南部雲量也變多，到了下半天東北風增強，各地晚上低溫降至18-20度，氣溫感受和今天很不同，但到了週日上述狀況都將緩和。

空氣品質方面，明日雲嘉南、高屏及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。

今晚到明日清晨各地低溫為20到22度，明天白天高溫部分，北部及東半部因為降雨時間較多，將只剩23至25度，中南部影響較小仍約28至30度。（圖擷自中央氣象局）