改造麗水漁港 斥資5000萬闢觀景平台、景觀橋

龍井區麗水漁港的仿希臘地中海地景建築吸引不少遊客拍照。（記者陳建志攝）

2017-11-02 20:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井區麗水漁港因位於大肚溪出海口，是賞鳥和觀賞夕陽的絕佳地點，市府之前設置仿希臘地中海地景建築和自行車道後吸引不少民眾到此遊玩，為了營造成更吸引人的景點，台中市長林佳龍今天前往視察後表示，將斥資5000萬，分2期興建觀景平台及跨越麗水排水的自行車橋，串連附近的自行車路網，打造一個不輸高美濕地的賞夕陽景點。

台中市長林佳龍今天下午前往麗水漁港視察，聽取建設局未來針對麗水漁港改造的規劃，林佳龍表示，麗水漁港周邊是水鳥棲地，還有濕地景觀，更是欣賞夕陽的絕佳景點，在議長林士昌等民代和當地民眾建議下，希望針對周邊景觀進行整體規劃，將這裡打造成遊客喜歡的景點。

林佳龍表示，這裡之前已經由觀光旅遊局設置仿希臘地中海地景的建築，並建置自行車道，為了進一步提升周邊的景觀，市府決定編列5000萬預算，分2期進行改善工程，將這裡打造成不輸高美濕地的賞夕陽景點，促進地方繁榮。

市府建設局第四工務大隊黃一峰大隊長表示，第1期工程將投入1500萬，除將海巡署管制站外牆美化與現有的仿地中海景觀一致，還在大肚溪出海口闢設觀景平台，並將水鳥棲地旁的廢棄碉堡美化，預計明年4月施工、8月完工；第2期則將投入3500萬，闢建跨越麗水排水供行人、自行車通行的景觀橋，串聯現有自行車道，打造完整的海港觀光秘境。