改善台中火力發電廠空污 9年投入1500億

台中火力電廠空污問題長年引發關注，經濟部表示，未來9年將投入1500多億進行各項改善計畫。（記者陳建志攝）

2017-11-02 20:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中火力發電廠空污改善引發國人關注，環保署長李應元、經濟部長沈榮津、台中市長林佳龍今天到台中電廠召開記者會，說明空污改善進度和計畫。經濟部表示，台中電廠將投入1500多億，推動短、中、長期改善計畫，進行包括10部機組空污防制改善、興建室內煤場和新設兩部燃氣機組，台電允諾全力縮短改善時間。

國民黨多位民代今天也出席記者會，質疑燃煤機組空污改善只是治標不治本，要求台中電廠「立即降載」，落實減煤。

行政院環保署緊盯台中電廠空氣污染防制計畫各項進度，環保署長李應元等人今天到電廠召開記者會，經濟部長沈榮津說，台中電廠已擬定短、中、長期改善計畫，短期將投入92億進行1到4號機空污防制改善，其中，1號機已在今年9月動工，4部機組將在109年完成改善。

沈榮津說，中期除了繼續投入130億進行5到10號機進行空污防制改善，並將投入140億將現有兩座露天煤場改成室內減少揚塵，其中一座預計110年完工，另一座在113年啟用；長期則將投入1181億新設2部燃氣機組和天然氣接收站，預計114年商轉，全力改善空污。

李應元則肯定台中市政府在多項空污防制措施上的努力，包括環保降載、鍋爐加嚴標準、綠色交通運輸、稻稈氣化發電等措施，目標讓台中PM2.5在109年降至15微克，領先中央訂定108年全國平均降至18微克的目標。

林佳龍說，上任後制訂「台中巿公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，促使台中電廠進行機組改善、蓋室內煤場和興建燃氣機組等措施。他肯定中央環保署、經濟部、台電攜手改善空污，至於國民黨提出的「立即降載」訴求，林佳龍說會繼續和台電協調，希望在冬天能達到兩部機組降載的目標。

宣布參選台中市長的立委盧秀燕、江啟臣，還有立委顏寬恒、王惠美今天都出席，多名國民黨市議員也到場關心，王惠美質疑民進黨政府非核家園政策，讓火力電廠「火力全開」，造成中部空污更嚴重。

盧秀燕說，未來火力發電比率將從45％提高到50％，如此每年將增加700萬噸的二氧化碳排放量，質疑民進黨能源政策錯誤，讓未來空污更嚴重。

江啟臣則說，台電拿錢改善燃煤機組，但每年煤炭使用量還是繼續增加，質疑只是治標不治本，要求「立即降載」落實減煤。