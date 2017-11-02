「一人一機器，救救PTT」受不了了 鄉民捐設備、雞排

PTT上月30日晚間無預警大當機，至今仍未恢復。（圖擷取自PTT）

2017-11-02 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕PTT上月30日晚間無預警大當機，至今仍未恢復，PTT官方昨（1）晚表示，最快也要3日才能修復完成，堪稱近年來停機最久的一次，不少鄉民紛紛「崩潰」，甚至出現「戒斷症狀」。身為「資深鄉民」的尚凡國際創辦人林志銘今天透過個人臉書，發起「一人一機器，救救PTT」活動，大方捐出設備、現金，以及「100份雞排」，希望能拋磚引玉，救救PTT。

《中央社》報導，林志銘在臉書上表示，他是資深鄉民，從大學時就開始逛PTT，PTT陪伴他唸書、創業到現在，但最近PTT當機，讓他不能逛MLB（美國職棒大聯盟）板和媽寶版（Babymother），感到很崩潰。

林志銘說，後來得知PTT的硬體設備有限，才會希望可以在這個時候能夠幫上一點小忙，他提供公司閒置資源，無償提供給PTT站方使用，並製作表單，希望周邊朋友也能一起加入贊助行列，他會請公司的同事轉給PTT站方，若有適合的資源，由PTT來自行聯絡。

林志銘除捐出了「Dell server」3台和「NetScaler」2台的設備外，也捐出10萬元現金讓PTT添購設備，以及雞排100份贈予辛苦的PTT站長與資訊人員。

林志銘大學畢業後，與高中同學創辦「愛情公寓」網站，他們都是PTT資深鄉民，甚至曾在PTT的軟體工作版（Soft job）上來邀請鄉民工程師面試，並送雞排。

林志銘說，他其實是因為自己不能一天沒有PTT，才會發起這次活動，希望提供這些設備，助PTT早點復活。