不要再賭命出勤！ 竹縣消防員連署爭取補足人力

2017-11-02 20:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣消防隊員林永軒日前在火場救災不幸殉職，也是新竹縣19年來首起因公殉職案例，消防員工作權益促進會今天發起「新竹縣消防改革連署書」，將串聯全縣的消防分隊集體連署，預計下週向縣府陳情，希望補足人力、改善設備，不要再賭命出勤，讓弟兄一個都不少的安全回家。

消防局：逐年進用 無法一次補足

新竹縣消防局局長孫福佑說，除了財政限制，消防人力牽涉到長期訓練、廳舍空間等，無法一次補足員額，因此，近年新竹縣都是逐年進用人力；同時為維護同仁出勤安全，消防局正積極尋覓適宜的訓練場地，以期加強各種狀況的模擬訓練。

應編803人僅361人 連一半都不到

這項連署是全國和新竹縣同步發起串聯。連署書指出，依消防署法定員額，新竹縣消防人員應要803人，但目前僅有361人，人力連一半都不到，超過7成分隊平日上班不超過6人，平均一名消防人員要服務1527個民眾，人力嚴重不足，各分隊不是不做，而是沒辦法做，加上業務繁雜壓縮訓練，讓每次出勤都如同賭命。

「現場無法合理編組，何以支持基層入室搶救」，連署書說，104年桃園新屋大火因初期派遣人力不足，造成6名消防員殉職；新竹林永軒殉職也同樣有初期現場人力不足的缺失，3車8人根本不足以因應第一時間搶救現場編組，須11人至13人才能完成合理編組。

連署書強調，希望縣府承諾能補足至法定員額人數、全面檢視全縣消防分隊裝備，並定期汰換、捕蜂捉蛇業務回歸專業等訴求，希望透過改革終結殉職。