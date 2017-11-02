聯合骨材在台舉辦高峰會 堅持根留台灣

2017-11-02 21:33

〔記者王俊忠／台南報導〕在國際間雖非列名世界前幾大的人工關節專業製造商「聯合骨材」，今年首度把全球使用者醫療高峰會移回國內台南召開，吸引17國、逾300名醫師、眷屬與經銷商與會。業者表示，聯合骨材堅持在台設廠製造國際標準人工關節行銷世界，產品已在全球38國取得認證。

這場醫療高峰會今天在台南遠東香格里拉飯店舉行，韓國首爾醫藥大學骨科教授Seung-Baik Kang透露，歷來骨科手術開了9000多病例，有1500病例使用聯合骨材產品；西班牙巴塞隆納骨科醫師Dr. Joan Leal-Blanquet表示，聯合產品是他臨床使用很順利的骨科器材；慈濟醫學中心關節研發中心主任于載九也說，其80多歲母親雙腳都使用聯合出品的骨材，反映相當舒適好用。

聯合骨材董事長林延生表示，公司成立24年來產品已在全球38個國家取得認證與銷售，在美國、中國、瑞士、法國及日本設分公司協助區域發展，累計植入人體骨材近28萬例，今年第三季相較去年同期營收成長近42%。

他說，因應未來訂單成長需求，除了早期開發的竹科廠，高雄三廠已建造完成，不管是鑄造、鍛造、鈦珠燒結、電漿噴塗、模具及精密金屬、塑膠機加工等高階醫材製造工藝皆已齊備，未來產能將可隨市場需求逐步提升3至4倍，目前聯合生產的人工骨材品質，與歐美大品牌分庭亢禮，多項設計巧思甚至優於歐美大廠。

業者說，聯合是亞洲首家獲得美國FDA認證的骨材製造公司，也是全亞洲唯一具有研發、設計、製造一條龍的骨材廠商，除了38個認證國外，目前正在巴西、秘魯、墨西哥、日本辦理產品註冊認證，未來都會有穩定訂單來源，能讓世界看見MIT產品的強大，坐實亞洲人工骨材龍頭地位，逐步向世界醫療器材大廠邁進。