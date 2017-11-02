晚上也「照」得住！ 苗警添購6台移動式夜間雷達測速器

2017-11-02 19:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局為改善轄內行車安全，今年底前將添購6台移動式具夜間照相功能的車載雷達測速照相設備，要鎖定台3線、台72線、台61線及縣道140線、124線等易飆車路段，加強執行超速測速取締，強力遏止超速、闖紅燈、酒駕及飆車等重大違規。

警察局說，尤其苗栗縣境台3線沿線路幅寬廣，彎道甚多，每逢週休2日及連續假期天氣晴朗時，每每吸引中、北部眾多重機愛好者結隊前來，但有些騎士未能遵守交通法令及安全規則，超速、競速、闖紅燈甚至酒後駕車，發生多起交通事故，造成傷亡。

警察局統計，台3線今年1月至10月共發生交通事故14件，計1死13傷，其中1件死亡車禍為1輛重機超速撞擊橫越台3線的機車，造成機車騎士死亡。

警察局說，另外，縣內近來夜間飆車歪風也長，年底前將添購6台移動式具夜間照相功能的車載雷達測速照相設備，針對台3線、在台72線、台61線及縣道140線、124線等易飆車路段加強取締。

警察局長金浩明呼籲，苗栗縣大部分地區屬鄉村形態，民風純樸，請駕駛朋友行經本縣各路段時降低行駛速度，保持速限內行駛，並遵守道路交通安全規則；車輛勿改裝車體及拆除排氣管造成噪音，也不要有超速、競速、闖紅燈及酒駕等違規情形，以維護本身及其他用路人行車安全，保障大家的生命財產安全。