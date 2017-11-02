霸氣董娘鬼門關走一回 捐百萬拋磚引玉助家扶

紀淑玲慶幸鬼門關前走一回，加碼百萬捐贈彰化家扶中心。（記者陳冠備攝）

2017-11-02 19:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化承興紡織公司副董事長紀淑玲前年到墾丁旅遊途中突然心肌梗塞，送醫急救仍無生命跡象，家屬傷心之餘僱救護車要載回彰化辦後事，沒想到在車上她的腳突然抽動一下，趕緊返回醫院急救，才重現生命曙光。她今日參加家扶彰化中心員林服務處兒少館愛心牆鋪磚典禮，當場宣布捐100萬元。她說，參與公益多年讓她有幸從鬼門關前走一回，因此一有機會就行善。

家扶彰化中心為提供南彰化千名受扶助的家扶童有個完善的學習場所，將在員林市蓋設一座兒少新館，預計耗資1億元，目前已完成募款6成經費，彰化家扶中心為此昨日舉辦「一片小磁磚，拼出孩子一片天」記者會，感謝捐款者，紀淑玲獲邀觀禮，隨後參與現場募款競標，舉手就喊：「我加碼100萬！」

紀淑玲表示，從事紡織業30年，參與家扶就超過10年，這次活動原本要捐20萬元，可是想起前年遇難時，彰化家扶發動網路社群為我集氣祈福，深覺感動，也覺得這條命是家扶人幫忙的結果，因此臨時決定加碼到100萬，也藉此拋磚引玉，讓新館早日落成，幫助更多人。

家扶彰化中心主任王震光表示，員林兒少新館未來完工後，能提供南彰化7鄉鎮近千名受扶助家扶童安心學習的地方，目前籌建經費尚需4000萬元，只要捐款1萬元，就能用雷射雕刻簽名在磁磚上，做為永久紀念。