洗掃街道換空污排放有爭議 中科四期二階環評補件再審

2017-11-02 19:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕歷經環評有條件通過，後開發許可又遭撤銷，進入二階環評，整體程序已超過8年的中科四期二林園區，進入二階環評後首次送專案小組審查，會議前贊成方聚集環保署前，對中科開發案表達強烈支持，強調這是帶動地方發展的機會，但包括空污抵換、用水等方面仍有爭議，最後環委決議補件再審。

2008年提出的中科四期計畫，是馬政府愛台十二建設之一，預計引進精密機械、生技、半導體及光電等產業，並由當時的國科會選定彰化二林，2009年初送至環評審查，產生許多環境及徵收爭議，不過當年10月仍有條件通過環評。反對開發的居民提起訴訟，2012年底台北高等行政法院撤銷開發許可，不過2014年遭撤銷處分發回重審，但當年的第262次環評大會時，科技部及中科都願意進入二階環評，去年起遂開始範疇界定程序。

支持群眾共有數十人北上，在會議開始前於環保署大門口拉起布條，表達強烈支持，認為中科的開發，二林才會進步。彰化縣二林地區發展工業區促進會代表就表示，在台糖土地上開發二林園區，在地方都很歡迎，中科四期通過，廠商可提供在地2.5萬個工作機會，青年人可以回家鄉工作，解決人口不斷外流且沒有就業機會的問題，進而可帶動地方發展與經濟進度。

不過彰化環境保護聯盟總幹事施月英則指，園區計畫歷經變更，進駐產業類別排除光電，轉為精密機械後，雖然中科預估需水從16萬CMD降為2萬、用電從151萬kW降為38.9kW、廢水從12萬CMD降為2萬、TSP從年70公噸降為28.1、VOCs從年800公噸降為200公噸，並非算是大幅的減少，質疑是否真是已轉型為低污染的產業了。

有環評委員指出，當地周遭已經有彰濱工業區、福興工業區、麥寮六輕等等，中科四期再加上來，會不會是壓倒健康最後一根稻草，需要嚴謹預估。此外，台糖現在似乎在到處丟地，台糖不認為重要的農地，不代表對台灣整體來說不重要。也有委員提到，中科要用洗掃街道來抵換空污排放，究竟抵換原則是否合理、洗掃街是否造成其他水質及空氣污染，都需要檢討。

環評委員閉門會議後，裁定補件再審，要求開發單位須再針對水再生利用用途及控管、模擬空氣污染情形、呈現各類災害如淹水地震等對開發區內外影響、廢棄物處理設施設置可行性、土壤地下水監測規劃、致癌物質使用增量及控管、溫室氣體排放及綠建築相關規劃、農地生產影響分析等資料。