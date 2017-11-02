南屯水碓「繩繼堂」失修 中央金援調查研究費

2017-11-02 19:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市南屯「水碓繩繼堂」雖於去年在9月公告為市定古蹟，但年久失修，立委張廖萬堅今天與文化部及台中市文化局共同會勘，文化部文化資產局允諾提撥第一階段約250萬調查研究費，預計年底發包。

張廖萬堅於今天邀集文化部文化資產局古蹟維護組組長張祐創、台中市文化局副局長施純福、南屯鎮平里長廖秀麗、鎮平社區發展協會理事長陳光耀共同到市定古蹟南屯「繩繼堂」會勘。

張廖萬堅說，水碓聚落是台中市最早開發的聚落之一，也是原台中市區第一個客家庄，「繩繼堂」更是聚落的中心，早期透過共同合作的生活文化，開創出傳統庄頭的客家聚落。

但「繩繼堂」長年失修後，多處嚴重受損，雖經台中市政府文資處緊急修復，但損壞形況仍亟待搶修。

「繩繼堂」於去年9月公告為市定古蹟，來不及將修繕計畫送文化部審核，文化資產局今天允諾提撥第一階段約250萬調查研究費，希望年底前發包。

張廖萬堅說，預計研究調查時間約一年半，再協助向文化部爭取規劃設計費，期望能在109年順利發包修繕工程。

張廖萬堅說，台中市都市開發過程中，應該妥善保護文化資產，尤其水碓聚落擁有300多年的歷史，更應全民共同來守護永續，期望在中央地方協力下，能夠重新找回當年「繩繼堂」精神，讓市民有機會能夠認識並了解屬於南屯在地的特殊文化。