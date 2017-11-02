東馬新堯灣友好訪問團 湖口老街取經社造經驗

馬來西亞砂拉越州新堯灣友好訪問團，今天前往新竹縣湖口老街等地參訪；對於社區營造在建築物保存、文化傳承與創新等方面，留下深刻的印象。（記者廖雪茹攝）

2017-11-02 20:29

［記者廖雪茹／新竹報導］馬來西亞由砂拉越州立法議員米羅西姆帶領的新堯灣友好訪問團，今天前往新竹縣竹北新瓦屋、湖口老街等地參訪；對於社區營造在環保綠能、建築物保存、文化傳承與創新等方面，留下深刻的印象，希望推展台灣客庄活化的經驗。

國立交通大學客家文化學院、新竹縣大窩口促進會，配合政府南向政策的推展，去年9月在客委會南進計畫補助下，前往馬來西亞砂拉越的新堯灣，參與當地嘉年華、植樹等活動，雙方簽訂兩地客庄文化合作備忘錄，湖口老街並與新堯灣老街締結成為「姊妹老街」；歷經多次交流，這次由米羅西姆偕同石隆門縣議會、新堯灣鄉村發展委員會、古晉客屬公會等團體代表，組團回訪。

米羅西姆等一行14人，上午到竹北新瓦屋參訪時，稱許台灣的客家傳統建築保存良好，規劃多元活動活化再利用，並引進現代化的環保能源。稍後轉往湖口鄉，鄉長林志華、交大副教授羅烈師、湖鏡村長羅美搖、客家文史工作者彭振雄等人，簡介湖口老街、三元宮等歷史文化與特色。

新堯灣鄉村發展委員會婦女組組長黃惠民說，新堯灣有馬來人、華人和比達友族（陸達雅原住民）三大族群，她本身是馬國華僑，但從小講中文，只和長輩說母語（河婆客），當地客家話漸漸流失，因此希望藉由交流，加強社區發展、學術與客語音樂等方面的緊密互動。

新堯灣訪問團也前往大窩口木酢液達人工廠參觀。團員們說，馬來西亞也有木炭工廠，但主要生產木炭，不像台灣研發木酢液，並廣泛運用到農事和居家生活中，他們將帶回寶貴的經驗，與家鄉的相關產業分享。

訪問團4日也將前往新竹縣芎林客家金獅表演館，交流客家舞獅文化。