台北市議員爆料 環保稽查員為開單闖民宅

2017-11-02 19:31

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環保局委派環保巡查員取締民眾亂丟垃圾或違規吸菸，但市議員汪志冰今天指出，巡查員執法惹議遭申訴案件今年暴增3倍，8月更有一名巡查員未穿制服，也未出示證件，為開單取締尾隨民眾進入民宅。

環局：待司法公斷 會檢討稽查技巧

對此，環保局表示，這名稽查同仁指稱遭當事民眾推擠，涉及妨礙公務，全案已尋司法途徑處理，尚待調查公斷，不便評論，會檢討稽查執行技巧，並加強教育訓練。

汪志冰今天在市議會警政衛生部門質詢時說，接獲一名陳情人指稱，自己協助撿拾路上樹枝，集結成袋扔入垃圾桶，卻遭自稱巡查員但未穿制服、未出示證件男子取締，民眾不願配合，男子竟尾隨返家，還闖民宅。汪志冰說，根據環保巡查員行事SOP，巡查員必須出示證件，並穿著可代表巡查員的服裝或臂章，但這名巡查員未依規定執法，無端造成民眾驚恐。

汪志冰說，調閱1999市民熱線數據發現，民眾申訴環保巡查員去年僅18件，今年截至10月已累計達50件，暴增近3倍，大致可分為態度不佳、文件處理不當及巡查過程粗糙，尤其是巡查員未佩戴識別證，甚至便衣執法。她批評，執法瑕疵爭議大量增加，環保局未詳加督導，「民眾會認為好心被雷親，以後路上落葉都讓清潔隊員掃，市府無法鼓勵民眾公德心。」

汪志冰說，巡查員盡責且辛苦，但未遵照SOP將落人口實；她說，巡查員若不慎與民眾發生衝突或擅闖民宅，還可能涉及刑法，公權力就此淪喪。她要求環保巡查員確實加強教育訓練，執勤時也必須依規定穿著服裝和裝備，否則開罰形同無效。

環保局副局長盧世昌說，這名巡查員到附近守候埋伏稽查，發現當事人提垃圾包丟到巷口，當下告知違法，要求出示證件，事後卻被當事人衝撞，對方拒絕道歉，還轉身返回住處，巡查員只好追上去，當時一樓住戶剛好返家，巡查員就進入查看，事後已向派出所報案，案件尚待司法調查公斷，目前不便評論，環保局將檢討稽查執行技巧，並加強教育訓練。