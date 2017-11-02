新店文史學會 從「老地名」找出在地故事

楊德聲與志工們從老地名中找出人文歷史的淵源。（記者翁聿煌攝）

2017-11-02 21:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區許多老舊地名背後都藏著故事，像是長腹瀨、李仔腳瀨、水管頭、石龜潭、楣子寮等，有趣地名背後還有有趣的故事，新北市立圖書館新店文史館特別推出「新店老地名故事館」年度主題特展，將舊地圖與現代地圖比對，對照百年前聚落與現今社區差異。

新北市文史學會志工督導楊德聲說，學會志工由中央研究院地理科學研究專題資訊中心老師廖泫銘指導，學習將現代與日治時期的地圖套圖，從中尋找老地名現今的位置，並且探索老地名的淵源。

楊德聲說，像是新店廣興地區的「四寮」，為現今成功路上的小聚落，當時有4戶人家在此種茶，結蘆而居稱「四寮」，「平廣坑」因山形有如蟳的大螯，稱「蟳廣」（台語）轉音成「平廣」，位於員潭子坑東南方的「楣子寮」，因六分仔山與德高嶺山背對背，兩山之間的溪水，細如眉，因此稱「眉（bai）」仔寮溪，依溪而成的聚落則稱「楣子寮」，也有人說溪流像「襪子」而得名，民眾從舊地名中了解新店地理、歷史民俗，追溯先人生活軌跡，記錄歷史發展的縮影，「新店老地名故事館」年度主題特展，展期至明年10月底止。