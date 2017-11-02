高鐵、雙捷、台鐵區間車 每日載客人數創新高

2017-11-02 19:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公布今日發布今年1月到9月交通統計指標，高鐵、雙捷平均每日載客人數再創新高。

根據統計，今年1-9月軌道及汽車運輸，平均每日載客637萬人次，較去年同期增加2.6%；其中汽車客運平均每日載客333萬人次，成長1.6%，僅次於103年，居歷年同期次高。軌道運輸1-9月平均每日輸運305萬人次，較去年同期成長3.8%，其中台北捷運達202萬人次，成長1.6%；高雄捷運17萬人次，成長0.9%，均創下歷史新高。桃園機場捷運自3月2日正式營運後運量持穩，3-9月平均每日載客5.6萬人次。

雙鐵客運部分，106年1-9月台鐵平均每日載客量63萬人次，較去年同期成長1.8%，其中區間列車占逾80%，平均每日載客達51萬人次，成長2.9%，創歷年同期新高，展現鐵路捷運化短程輸運效能。高鐵平均每日載客16萬人次，也創歷年同期之冠，較去年同期增加7%，成長幅度明顯大於其他軌道運具。

私人汽機車領牌數量方面，106年1-9月國內汽車新增掛牌數32.6萬輛，較去年同期增加0.9%，其中以小客車29萬輛最多，較增加0.6%。按縣市別觀察，106年1-9月小客車新增掛牌數，以台北市5.1萬輛最多，其次為台中市4萬輛及新北市3.7萬輛，三都合計占全國小客車新增掛牌數44%。

機車新增掛牌數部分，106年1-9月為71.4萬輛，創歷年同期新高，較去年同期增加12.5%；其中電能機車新掛牌突破2萬輛，達2萬4416輛，刷新歷年同期紀錄，較去年同期大幅成長76.8%，主因政府鼓勵民眾使用環保能源交通工具，並實施電能機車購車補貼政策。新增機車掛牌按縣市別觀察，以高雄市10.5萬輛最多，新北市10.3萬輛居次，台中市8.6萬輛再次之。