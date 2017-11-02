2天1夜攀登郡大山 南投布農學子尋根

南投縣信義鄉布農族學子，在師長帶領下挑戰攀登郡大山情形。（記者謝介裕攝）

2017-11-02 21:29

〔記者謝介裕／南投報導〕讀萬卷書不如行萬里路﹗今日南投縣信義鄉布農學子，在信義國中校長王仁穩等師長帶領下，展開為期2天1夜的郡大山登山尋根之旅，校方盼透過實地走查、親身體驗，讓學生發掘、體會故鄉的美好，進一步增進對土地、文化與自我的認同。

信義鄉郡大山海拔標高約3265公尺，是台灣第1高峰玉山的支脈，也是台灣百岳之一，惟從80年代道格、賀伯颱風挾帶狂風暴雨來襲，造成山林被嚴重沖刷、破壞後，便一直處於半開放狀態，幾乎年年都封山修路達到休養生息的目的。

信義國中校長王仁穩上任2年來，發現布農學生對郡大山格外陌生，許多國小師長也為「山上孩子怎能不了解山上？」感嘆不已，遂決定共同辦理此次戶外教學，包括國中3年級與國小5、6年學生及師長在內，總共約100人，在今日用過午餐後出發，且在傍晚抵達林務局望鄉工作站後，也展開紮營夜宿工作，3日一早將沿郡大林道前進展開重頭戲穿越峽谷及攻頂活動。

校方表示，據布農口述歷史，布農族共分為卓社、卡社、丹社、巒社、蘭社與郡社等6大社群，其中，社群祖先相傳來自郡大山，且休養生息以來，野生動物相當豐富，也期盼此次能與山羌、水鹿等動物來個不期而遇，讓尋根活動增添生態保育教育意義。