2天1夜攀登郡大山 南投布農學子尋根

南投縣信義鄉布農族學子，在師長帶領下挑戰攀登郡大山情形。（記者謝介裕攝）

2017-11-02 21:29

〔記者謝介裕／南投報導〕讀萬卷書不如行萬里路﹗今日南投縣信義鄉布農學子，在信義國中校長王仁穩等師長帶領下，展開為期2天1夜的郡大山登山尋根之旅，校方盼透過實地走查、親身體驗，讓學生發掘、體會故鄉的美好，進一步增進對土地、文化與自我的認同。

信義鄉郡大山海拔標高約3265公尺，是台灣第1高峰玉山的支脈，也是台灣百岳之一，惟從80年代道格、賀伯颱風挾帶狂風暴雨來襲，造成山林被嚴重沖刷、破壞後，便一直處於半開放狀態，幾乎年年都封山修路達到休養生息的目的。

信義國中校長王仁穩上任2年來，發現布農學生對郡大山格外陌生，許多國小師長也為「山上孩子怎能不了解山上？」感嘆不已，遂決定共同辦理此次戶外教學，包括國中3年級與國小5、6年學生及師長在內，總共約100人，在今日用過午餐後出發，且在傍晚抵達林務局望鄉工作站後，也展開紮營夜宿工作，3日一早將沿郡大林道前進展開重頭戲穿越峽谷及攻頂活動。

校方表示，據布農口述歷史，布農族共分為卓社、卡社、丹社、巒社、蘭社與郡社等6大社群，其中，社群祖先相傳來自郡大山，且休養生息以來，野生動物相當豐富，也期盼此次能與山羌、水鹿等動物來個不期而遇，讓尋根活動增添生態保育教育意義。

  • 南投縣信義鄉布農族學子抵達林務局望鄉工作站後，分工合作進行搭帳篷夜宿情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣信義鄉布農族學子抵達林務局望鄉工作站後，分工合作進行搭帳篷夜宿情形。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣信義鄉布農族學子在林務局望鄉工作站前廣場搭帳篷夜宿情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣信義鄉布農族學子在林務局望鄉工作站前廣場搭帳篷夜宿情形。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣信義鄉布農族學子在林務局望鄉工作站前廣場搭帳篷夜宿情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣信義鄉布農族學子在林務局望鄉工作站前廣場搭帳篷夜宿情形。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣信義鄉布農族學子與師長，在學校出發挑戰攀登郡大山前一起合照。（記者謝介裕攝）

    南投縣信義鄉布農族學子與師長，在學校出發挑戰攀登郡大山前一起合照。（記者謝介裕攝）

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