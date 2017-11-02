手機掉了找不回來 北市警：近7年破案率不到2成

2017-11-02 18:44

〔記者周彥妤／台北報導〕手機攸關個人資料隱私，若遺失勢必心慌意亂，但台北市議員黃珊珊今表示，根據台北市警察局統計，近7年來，手機遺失破案率竟然不到2成。

黃珊珊今於市議會警政衛生部門質詢指出，根據市警局統計，自100年至今年9月，北市各分局派出所共受理6191件手機遺失報案，僅有1158件尋回，破案率只有18.7%。

另一方面，撿到的手機沒人認領最後只能銷毀。自104年截至今年9月，民眾拾獲手機超過公告認領期限而銷毀，警察局有1143支、台北捷運公司約1800支、北市各聯營公車約1000支，合計約4000支手機。黃珊珊說，「手機遺失找不到手機，撿到手機找不到主人」，是非常弔詭的現象。

黃珊珊指出，103年6月通訊保障及監察法修正後，本刑3年以上刑事案件才能調閱通聯狀況，由於手機遺失侵佔案刑責不到3年，市警局即使受理，也無法向各電信公司調閱資料，即使如此，仍可根據SIM卡卡號，通知原電信公司聯絡電話號碼主人，但因不是強制規定，有的警員會做、有的不會，才會導致破案率這麼低。

警察局解釋，警方還是會根據SIM卡卡號通知認領，手機找不到主人，有可能主人是觀光客，或硬體損害嚴重，也有人遺失後買了新手機，就表示不領了。

黃珊珊表示，為瞭解決失主找不到手機、手機找不到主人的問題，應由警方協調府內各機關，包括北捷公司、北市各聯營公車業者，與各電信業者建立一個平台與機制，建立協尋標準SOP流程，一旦民眾拾獲手機送交警方或各單位後，就將手機內的SIM卡卡號，提供給平台的各電信業者，由各業者通知，告知目前該手機已被拾獲到何處，請民眾前去認領。

對此，台北市警察局長陳嘉昌說，1個月內，將開專案會議商談如何橫向聯繫各單位。