籌畢旅經費！石碇和平國小7學童 義賣自製清潔劑

石碇和平國小7名應屆畢業生週六在深坑老街前攤義賣清潔劑，籌募畢業旅行經費。（校方提供）

2017-11-02 18:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕「你捐贈，我送寶柚（保佑）！」新北市石碇區和平國小7名應屆畢業生，4日中午12點起至5點在深坑老街的大榕樹下義賣清潔劑，籌募他們明年6月到金門畢業旅行的經費。校長姜孟佑說，小朋友因為旅費不足，摘下校園內的柚子製作成環保清潔劑，想靠自己的力量圓畢旅夢，希望大家支持他們。

和平國小是石碇區的迷你國小，學生人數不到百人，家長務農為生，多半學童得自籌畢業旅行費用，畢業班師生共同討論，延續學校6年級的傳統，用校園栽種的柚子製作環保清潔劑募款，今年更將移師到鄰近的深坑老街，利用週末假日遊客人潮眾多的機會，推銷和平國小清潔劑，以及社區民眾提供的二手商品義賣。

姜孟佑說，明年畢業班師生計畫到金門旅遊，因為到金門可以搭飛機，有出國的感覺，還可以與課本中學到的823炮戰人文歷史和地理環境知識相互印證。

週六在深坑老街設攤

姜孟佑說，畢業班師生計畫於4日中午12點至下午5點，在深坑老街最明顯的大榕樹地標旁設攤，義賣天然環保的柚子清潔劑，也安排學生音樂表演，邀請大家來支持環保，也支持孩子憑自己動手達成募款目標。