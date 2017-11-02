秋季水田音樂會宜市登場 國家法國號首席演出

2017水田音樂會最終場秋系列，邀請國家交響樂團法國號首席劉宜欣（右）與鋼琴家翁重華（左）聯手演出。（記者林敬倫攝）

2017-11-02 20:13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕2017水田音樂會最終場秋系列，將於4日下午2點半，在宜蘭市延平開興廟前廣場舉行，音樂會以「回憶」為主題，邀請國家交響樂團法國號首席劉宜欣與鋼琴家翁重華聯手演出；文化局表示，這是水田音樂會首度自訪宜蘭市，希望藉此將文化藝術的觸角深入鄉間。

宜蘭縣文化局與蘭陽文教基金會辦理的水田音樂會，今年邁入第5年，每年固定於春秋兩季舉行，今年秋季為第10個樂季，音樂會已在宜蘭走過壯圍、三星、冬山、員山及礁溪等地，每場觀眾約600至800，已成為宜蘭定期的音樂活動。

今年田音樂會最終場秋系列則來到宜蘭市開興廟前廣場，邀請國家交響樂團首席劉宜欣與鋼琴家翁重華聯手演出，曲目包含莫札特的法國協奏曲第1號、史特勞斯的主題跟變奏等。

宜蘭縣政府文化局長李志勇表示，水田音樂會至今已累積邀請30多位音樂家，為宜蘭在地民眾帶來20餘場精彩的音樂饗宴，已成為宜蘭地區極為重要的定期藝術活動，今年的秋季首次造訪宜蘭市，希望能和宜蘭市共同推動文化藝術，合力將文化藝術的觸角深入鄉間。

水田音樂會藝術總監傅永和表示，音樂中大調及小調就像太極陰陽，音樂家在各種調性變化中，把旋律帶出豐富的色彩，讓聽眾徜徉在音樂所賦予的想像空間；宜蘭市長江聰淵表示，很榮幸今年水田音樂會在宜蘭市舉行，同時，1日至5日，宜蘭市也正在舉辦「丟丟銅國際音樂節」系列活動，邀請多國優秀表演團隊連袂演出，整個宜蘭市瀰漫著悠揚的樂章，宛如音樂城，在跳躍的音符中迎接11月份的到來。

另外，宜蘭市公所辦理的「2017丟丟銅蘭成國際音樂節」，今日進入第2天，共有12國團隊展開音樂響樂，各國音樂家利用演出閒暇，在宜蘭市公所的安排下，來到台灣戲劇館，體驗歌仔戲文化；江聰淵指出，希望透過中西文化交流，讓宜蘭被世界看見。