綠蠵龜誤吞魚鉤漂流 安檢人員緊急搶救安置

2017-11-02 19:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入珍貴保育類的綠蠵龜，今日下午被南部地區巡防局第七海岸巡防總隊風櫃東安檢所安檢人員發現體弱受傷，立即出動4名弟兄搶救上岸，並通報澎湖縣政府農漁局生態保育科，由科長陳金龍送往澎湖傷病龜收容中心安置。

岸巡七總隊調查指出，今日中午12時55分許，風櫃東安檢所人員實施港區巡查時，在漁港內紅燈塔港嘴處，發現一隻海龜受傷在海上漂流，眼觀評估海龜體弱，率領守望人員、備勤支援等4員，至港嘴處將該海龜救起，且立即回報留守主管，並電話通報澎湖縣政府農漁局，同時先行移往所內安置，初步檢視其身體狀況。

經初步觀察海龜嘴巴處有勾住魚鉤，並有流血情形，為避免其再次受到驚嚇，遂將海龜先行安置於風櫃東安檢所浴廁以利保濕，同時用毛巾遮眼，避免驚慌四處亂動而受傷，並將其嘴部魚鉤先行移除，測量其重約24公斤、長約85公分、寬約60公分，並依法通報澎湖縣政府農漁局生態保育科，由生態保育科派員前往處理。

下午1時48分澎湖縣農漁局生態保護科長陳金龍等2員抵達現場協處，判定該受傷海龜為綠蠵龜品種，帶回青灣水試所傷病龜收容中心治療，待傷口癒合後再行野放回歸大海，並感謝本署人員為保育工作盡一份心力，共同維護海洋生態資源工作。