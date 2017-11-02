疫病》群聚登革熱越南團遊高雄 衛局嚴密防疫

2017-11-02 18:55

〔記者方志賢／高雄報導〕越南旅行團一行67人，10月31日從台中機場入境，11月1、2日到高雄旅遊，高雄市衛生局先後接獲台中衛生局通報2例登革熱確診病例，其中女性確診個案身體不適住院治療後，2日凌晨搭機返國，另名男性個案沒有不舒服，跟著旅行團繼續往北旅遊。

衛生局說，1日接獲台中市衛生局轉介越南旅行團境外移入登革熱病例，個案是40多歲越南籍女性，10月31日入境台中機場出現發燒等疑登革熱症狀，經機場快篩陽性確診，她身體不適，1日晚間住進高雄市立民生醫院，2日凌晨搭機返國。

11月2日，高市衛生局再接獲台中市衛生局轉介同團境外移入登革熱確診病例，第2名個案是40多歲越南籍男性，正是旅行團領隊，10月31日入境發燒，機場快篩陰性，採檢送驗疾管署1日確診，他身體沒有不適，跟著旅遊團繼續旅遊。

衛生局說，這個旅行團預定11月4日離境回越南，其餘同團接觸者65人都無發燒及疑似症狀。為防堵境外確診個案引發社區感染風險，旅行團1日午間抵達高雄後，立即提供防蚊衛教與防蚊液等健康關懷、晚間入住飯店再次全團體溫監測及鼓勵採血送驗，並於2日進行入住飯店周圍病媒蚊密度調查。

旅行團今天到中、北部旅遊，衛生單位持續追蹤與轉介團員健康狀況，並給與防蚊液提醒做好防蚊措施。