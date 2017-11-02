「義賊」廖添丁戶口調查簿亮相 註記「三種戶」列管

展覽文物中還有台灣傳奇人物廖添丁的戶口調查簿。（記者李忠憲攝）

2017-11-02 18:08

〔記者李忠憲／台中報導〕傳奇人物「義賊」廖添丁是抗日英雄？還是殺人犯？眾說紛紜。他出生在台中清水，日治時期的戶口調查簿今天在豐原戶政市所所舉辦的文物系列展中亮相，上頭除了註記他犯下4件竊盜罪，更加註「三種戶」，遭日警列管。如有興趣了解日治年代文史，不妨前往參觀。

豐原戶政事務所今年推出「國民身分證變革與演進」及「門牌暨戶口名簿之演進脈絡」戶政文物展，獲得民眾廣大回響。今天再推「日治時期至戰後初期戶籍調查及登記文書」系列展，展現日治期間人口動態，戰後初期國民政府受理各項戶籍登記申請的近百件相關文物。其中，台灣傳奇人物廖添丁的戶口調查簿也在現場亮相，成為注目焦點。

豐原戶政事務所主任林豪爵表示，廖添丁的戶口調查簿上寫明他在明治16年於清水秀水一帶出生，明治42年死亡。更註記他共犯4起竊盜罪，還在種別上標註「三種戶」，指受禁錮過的受刑人，成為警察列管對象。

林豪爵說，國民政府來台後，民國35年實施戶口清查，建立「戶籍登記簿」。與日治時期不同的是，上面沒有種痘、纏足、鴉片吸食等欄位，而是改為教育程度、行業、職位等事項。

他表示，「戶政文物系列展」除了展出戶籍登記，還有國籍恢復、回復原有中國姓名、日韓琉僑調查及遣送、戶口清查、初設戶籍等文物，展覽即日起至明年1月31日止，歡迎民眾來一窺當年。

豐原戶政事務所開辦「日治時期至戰後初期戶籍調查及登記文書」展，讓民眾一窺當年。（記者李忠憲攝）

展覽文物中還有台灣傳奇人物廖添丁的戶口調查簿。（記者李忠憲攝）

現場展出日治時期的戶主申請書。（記者李忠憲攝）

現場展出日韓琉僑調查表。（記者李忠憲攝）