山友搭棚佔地為王 來義鄉公所強力拆除

2017-11-02 18:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來義鄉丹林部落內的棚集山，是屏東著名的小百岳之一，卻如棚集山名「帳『棚』群『集』」，不少遊客把茶具組、桌椅、置物櫃統統搬上山，甚至搭起棚子，「佔地為王」，引起居民反彈，來義鄉公所陸續接獲鄉親反映，經過1年清查，發現至少有27筆土地被佔用，在公告1個月後，今天執行強制拆除作業。

棚集山海拔高度899公尺，登山步道完善，山頂腹地寬廣，平日有登山客走訪，每逢假日更有絡繹不絕的健行人潮，是屏東熱門的登山路線，但沿途搭了許多帆布帳篷，總能看見山友們群聚聊天、泡茶。

「說都沒說一聲，就在你家搭起棚子、放冰箱，這樣對嗎！」地主說，山友們「佔地為王」，擅自搭設帆布棚架、堆放物品，還有人搬來植栽。其實，部落居民很歡迎遊客來爬山，一起享受山林，但這些侵佔行為破壞了景觀、生態，也影響地主們的權益。

來義鄉公所依據水土保持法等相關法令訂定，執行「106年棚集山違法擅自搭建臨時設施及堆置物品拆除計畫」，經過調查、公告、宣導、說明會及協調會等前置作業後，今天執行首波拆除工作。

來義鄉長竇望義說，公所清查發現，遭佔用的公、私有土地超過27筆，甚至有地主不曉得自己的地被佔用，基於地主權益、維護自然景觀資源及部落永續發展，目前公告1個月自行拆除的期限已過，在遭佔用的公有地部分採取強制拆除，而私有地部分則在取得地主的拆除同意書後執行。

其實，來義鄉拆除棚集山「違建」已不是第1次，早在8年前就曾接獲鄉親反應執行拆除作業，8年多來，這已是第3次拆除。公所說，山友自行搭建的棚子雖然拆了，沿途仍有可以休憩的平台，在兼顧鄉親權益、生態景觀與遊客休憩下，希望能達到三贏。