肉多才是美 田尾農會辦評鑑要選「多肉王」

田尾鄉農會將在本週六、日舉辦第一屆「全國仙人掌與多肉植物評鑑競賽」。（記者陳冠備攝）

2017-11-02 17:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕多肉迷照過來～多肉植物要舉辦全國評鑑大賽了！造型充滿療癒感的多肉植物近年在台灣蔚為風行，無論在大街小巷、室內戶外，到處都有其蹤影，多肉植物受歡迎，大家也開始好奇最美的多肉在哪裡？田尾鄉農會聯合全國多肉植物愛好者，將在本週六、日舉辦首屆「全國仙人掌與多肉植物評鑑競賽」，吸引200多組人馬報名，角逐首屆「多肉王」美譽。

多肉植物又稱肉質食物，主因是多肉植物多生長在沙漠或海岸乾旱地區，為儲存水份，它們的根、莖、葉特別肥大，造型也別具特色，種類就超過300種，田尾公路花園是國內採買多肉植物最大宗的產地，為推廣花卉產業，田尾鄉農會結合當地業者，舉辦「鼓動青春－花現田尾」活動，促進觀光與產業特色。

田尾公路花園多肉植物業者張鑫源表示，多肉植物好養又便宜，組盆後觀賞性高，在台灣已擁有不少玩家，雖然玩家們常舉辦展覽市集，可是卻沒有真正的比賽，相較於蘭花等花卉都有比賽，就覺得惋惜，因此這次與田尾鄉農會活動結合，舉行評鑑大賽，分多肉植物組（景天科等）、仙人掌組、百合組與創作組合4組，各選出真正的「多肉王」。

田尾鄉農會總幹事楊春枝表示，近幾年不少青農返鄉，他們帶回創意，以生命力強、可塑性高的多肉性植物開創出另一番產業新局，相當難得，這次活動邀請各界一起見證青農的努力。另外活動期間，還有米食與米穀粉聯合展示及品評活動，邀請各界到田尾賞花觀展，也一起參加米製品及花卉DIY，感受農村的活力與可愛。

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