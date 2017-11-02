力搏人生翻盤機會 宜蘭沿海「淘金熱」冬季上演

2017-11-02 17:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣為期3個月的鰻苗季即將登場，蘭陽溪出海口南、北兩岸，近期已陸續湧現捕鰻苗人，有人從台東、基隆、桃園遠道而來，將明年希望寄託在今年冬季，盼靠著小小鰻苗，力搏翻身機會。

每年11月到隔年2月，是宜蘭縣沿海地帶的捕鰻苗季，因鰻苗價高，幸運者3個月內賺進萬把鈔票不成問題，這期間也被不少捕鰻苗人戲稱為「太平洋淘金季」。

「如果家鄉有工作，也不會跑到這麼遠！」，來自台東成功鎮的阿美族張姓婦人，是這群捕苗人的「資深」前輩，已有20多年補苗經驗。她說，台東工作不易，除了打零工以外，只剩捕鰻苗最有錢賺。

捕鰻苗獲利豐厚，3個月內收入百萬者大有人在，即使初入門菜鳥，最少也有8、9萬元收入，短短3個月淘金熱，讓許多人不懼風險，前仆後繼入海捕苗，博個人生翻盤的機會。

剛滿23歲的卓奕煊，就是被這股錢潮吸引，他寧願捨去月薪8萬元的物流工作，與同事駕車從桃園到宜蘭搶賺冬天財。他說，友人曾經分享他在宜蘭海灘短短3個月內賺到數10萬的經驗，相比物流業辛苦，感覺來這反而希望無窮。

龐大捕鰻苗人潮，也帶來可觀經濟效益，載滿飲料、檳榔、啤酒到止飢麵包的「小蜜蜂」，入夜後到場開店，一場「鰻苗經濟學」，也活生生在宜蘭沿海上演，到了鰻苗旺季，夜晚海灘熱鬧非凡。

一名捕苗人表示，雖然離鄉背井到宜蘭，內心難免寂寞、想家，但一到了夜晚，沿海熱鬧起來，偶爾同鄉族人還會相聚飲酒、同歡，思鄉之情就能稍微緩解。