腸病毒升溫 生技公司捐抗菌噴劑給小學幼兒

腸病毒疫情升溫，1家生技公司捐除腸病毒抗菌噴劑給南市東區大同國小幼兒園與特教班師生。（記者王俊忠翻攝）

2017-11-02 17:31

〔記者王俊忠／台南報導〕近期腸病毒疫情升溫，據衛福部統計，今年迄今全國共通報90例疑似重症案，其中10例確定（含1例死亡），市議員蔡旺詮與秘書林志文居間促成生技公司捐100瓶腸病毒抗菌噴劑給南市東區大同國小幼兒園與特教班師生使用，希望這些小主人翁能隨身使用，做好衛生習慣，保持手部乾淨，免受腸病毒侵害。

南市衛生局統計顯示，今年已檢出40例腸病毒71型個案，近期在東區、永康區、大內區、官田區患者檢出腸病毒71型案，反映腸病毒71型持續活動，須提高警覺、隨時防禦，腸病毒高峰期並未因氣溫轉冷而降溫。

與艾德克生技公司、廣盛興代理商熟識的南市東區大同國小社區理事長及市議員蔡旺詮，有感腸病毒疫情居高不下，洽請艾德克公司基於關懷幼兒與回饋地方初衷，今天到南市東區大同國小把100瓶艾德克抗腸病毒噴劑經由校長黃佳麟協助、分送給幼兒園與特教班師生。

黃佳麟表示，此產品為天然植物萃取製成，經證實能夠有效清除腸病毒71型、大腸桿菌及金黃色葡萄球菌，適合幼兒園學生、老師、家長隨時使用，對生活環境及物品做有效的清潔與防禦。

蔡旺詮也說，腸病毒具高傳染力，易透過人與人的接觸引發群聚感染，提醒民眾正確勤洗手和居家消毒。連假時，盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，吃食物前、與小寶寶玩前、擦鼻涕後、上廁所後及看病前後等應正確洗手，且注意肥皂濕洗手優於酒精性乾洗手，確實做好「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟。