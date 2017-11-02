十鼓首演「道」 億載金城打造全台最大太極雙旋轉舞台

十鼓擊樂團年度製作「道」，17、18日將在億載金城演出。（記者劉婉君攝）

2017-11-02 17:34

［記者劉婉君／台南報導］十鼓擊樂團創團以來最盛大公演、2017全新製作「道」，世界首演要從台南出發，將在國定古蹟億載金城打造全台史上最大的18米太極雙旋轉舞台，結合國際知名舞團與世大運武術金牌團隊，於17、18日兩天，帶來國際級震撼展演。

十鼓擊樂團團長謝十表示，「道」的舞台意象為太極陰陽魚，以億載金城萬流砥柱城門為天台背景，稜堡式四方砲台為四象，觀眾席為乾坤八卦的規劃。演出陣容首次集鼓術、武學、舞藝，天、地、人三元一體，演出成員將近40位，由榮獲三大國內外音樂獎項肯定的「十鼓擊樂團」、獲國家扶植團隊且得到英國愛丁堡藝穗節肯定的「肢體音符舞團」，及世大運武術金牌得主許凱貴與其團隊「少林長拳門力行總舘」，搭配書法家鄭輝雄大筆揮毫的水墨及動畫，演繹出混元、太極、四象、五行、六合、八卦、無極，在古戰場呈現一場顛覆想像的劃時空作品。

謝十說，很多人知道十鼓，卻沒看過十鼓的表演，此次是十鼓首度將年度公演搬到億載金城，是繼2014年驚天動地音樂會之後，也是睽違3年推出「道」的世界首演，耗資千萬的製作，於17日及18日晚上7時30分，限定兩場，希望民眾一起來支持台南的地主隊，讓藝術扎根。

相關影音