數度遷移仍存 平埔族人盼整建險潭公廨

平埔族險潭公廨歷經多次遷移，部落僅剩1鄰，族人依舊不忘返鄉祭拜，目前公廨以鐵皮屋搭建，族人爭取整建恢復原貌，進一步復存平埔文化。（記者王涵平攝）

2017-11-02 17:29

［記者王涵平／台南報導］平埔族險潭公廨歷經多次遷移，部落僅剩1鄰，族人依舊不忘返鄉祭拜，目前公廨以鐵皮屋搭建，族人爭取整建恢復原貌，進一步復存平埔文化。

市議員張世賢服務處主任吳忠明表示，依白河鎮誌記載，目前位於白河水庫邊緣山區產業道路旁的險潭公廨，約70年前由險潭移往鰗鰡坑，後因白河水庫建成後往鰗鰡坑山路遭水淹不通，族人祭拜不便，又將公廨遷回現址。

公廨原僅由6根木柱撐起，四面無牆，中間水泥仿作大麻竹3根，前方祭台有3個陶甕，代表太祖3姊妹，每年農曆9月15日舉行祭儀。

由於目前公廨為鐵皮屋搭建，族人希望能重新整建恢復舊貌，並復振平埔文化，市議員張世賢接獲陳情後，今日邀集市府民族事務委員會、文資處等單位前往現勘。

族人說，目前公廨並無管理委員會，僅有每年擲筊選出「向頭」負責公廨管理與祭儀，當地部落僅剩一鄰，但每年農曆9月15日還是有不少族人陸續返回公廨祭拜，大約5、60人。

民委會科長陳子晴表示，險潭公廨仍保有平埔族祭拜方式，將進一步調查後輔導險潭公廨環境改善與文化復振工作。

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