國際設計賽表現優 雲科大獲11獎

「友善耕作水田除草機」及「新型魚塭投餵系統」，均獲紅點設計大獎。（記者詹士弘攝）

2017-11-02 17:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學設計實力屢獲國際競賽肯定，今年該校設計學院師生於德國iF設計獎、紅點設計大獎及波蘭國際發明展等國際知名設計競賽中屢獲佳績，得獎件數共計11件，展現出雲科大在地深耕的設計實力。

2017德國紅點設計大獎，雲科大設計學院今年以創新設計能量再創記錄，在全球萬件參賽優質作品中脫穎而出，拿下紅點設計概念獎3件及紅點傳達設計獎3件；包括林國新、黃郁佩的共同作品「友善耕作水田除草機」；陳欽偉、莊皓宇的「新型魚塭投餵系統」；何中健、林艾蓮的「靜流紙類回收計劃」榮獲紅點設計概念獎；張素華、鄭欣佩的「沉默的牆 WALL」；陳羿涵、詹芷欣、吳芳清、洪卉玟、梁閔杰同學的作品「PLAN A」；許智偉的作品「覆」則獲紅點傳達設計獎。

iF設計獎自1953年創立以來，已被公認為全球表彰優良設計的標誌。2017iF設計獎，設計學院師生共獲獎3件，作品包括馬紹祠、張真甄、柯文筑、王俞凡的共同作品「SIGN 手語互動遊戲」；張淨淳的作品「Goods」及宋倍儀、陳姿廷、黃璟平共同作品「GOGO Furniture走走家具」。

創設系張岑瑤老師（研究團隊：薛雅馨老師、李欣樺、周潔伊、曾稚芸）的作品「手部訓練方塊」榮獲2017波蘭國際發明展銅獎。

工設系林哲緯、林宜秀的作品Book bag carrier（自行車書包架）榮獲2017 APEC Design Contest First Place Award。